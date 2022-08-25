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2014 Ford Fusion

66,000 KM

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$15,990

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2014 Ford Fusion

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SE **ONLY 66,000KM** CAMERA-BLUETOOTH-WE FINANCE!!

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Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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66,000KM
Used
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  • Listing ID: 8990350
  • VIN: 3FA6P0H92ER172259

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Grey
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 66,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Floor mats
Rear Bench Seat
Power Windows
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Temporary spare tire
Rear Defrost
A/C
Adjustable Steering Wheel
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Driver Restriction Features
Requires Subscription

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