$15,990+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-766-2277
2014 Ford Fusion
SE **ONLY 66,000KM** CAMERA-BLUETOOTH-WE FINANCE!!
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$15,990
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8990350
- VIN: 3FA6P0H92ER172259
Vehicle Details
- Exterior Colour Red
- Interior Colour Grey
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Mileage 66,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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