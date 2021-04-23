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2014 Ford Mustang

165,000 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

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2014 Ford Mustang

2014 Ford Mustang

GT-AUTOMATIC-5.0L V8-PREMIUM-LEATHER-CLEAN CARFAX

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2014 Ford Mustang

GT-AUTOMATIC-5.0L V8-PREMIUM-LEATHER-CLEAN CARFAX

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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165,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7010126
  • Stock #: W21-45
  • VIN: 1ZVBP8CF1E5229894

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 2-door
  • Stock # W21-45
  • Mileage 165,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
416-766-2277

Vehicle Features

GT-AUTOMATIC-5.0L V8-PREMIUM-LEATHER-CLEAN CARFAX
Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
HID Headlights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Locking/Limited Slip Differential
Auto-Dimming Rearview Mirror
Bluetooth Connection

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