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2014 Ford Mustang

86,000 KM

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$28,990

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Coliseum Auto Sales on Weston

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2014 Ford Mustang

2014 Ford Mustang

CONVERTIBLE GT-5.0L V8-PREMIUM-NEW TIRES-86KM

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2014 Ford Mustang

CONVERTIBLE GT-5.0L V8-PREMIUM-NEW TIRES-86KM

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

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86,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7518303
  • VIN: 1ZVBP8FF0E5300661

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Brown
  • Body Style Convertible
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 2-door
  • Mileage 86,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

CONVERTIBLE GT-5.0L V8-PREMIUM-NEW TIRES-86KM
Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
HID Headlights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Air Conditioning
Cruise Control
Leather Steering Wheel
Universal Garage Door Opener
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Tilt Steering Wheel
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Locking/Limited Slip Differential
Auto-Dimming Rearview Mirror
Convertible Soft Top
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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