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2014 Ford Mustang

114,000 KM

Details Description Features

$20,990

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2014 Ford Mustang

2014 Ford Mustang

V6 PREMIUM CONVERTIBLE **AUTOMATIC-LEATHER**

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2014 Ford Mustang

V6 PREMIUM CONVERTIBLE **AUTOMATIC-LEATHER**

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$20,990

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114,000KM
Used
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  • Listing ID: 7751952
  • Stock #: W21-322
  • VIN: 1zvbp8em6e5300602

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Body Style Convertible
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Stock # W21-322
  • Mileage 114,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

V6 PREMIUM CONVERTIBLE **AUTOMATIC-LEATHER**
Anti-Lock Brakes
Temporary spare tire
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Rear Parking Aid
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Passenger Seat
Air Conditioning
Cruise Control
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Universal Garage Door Opener
Engine Immobilizer
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Entry
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Remote Engine Start
Tilt Steering Wheel
Climate Control
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Leather Seats
Cloth Seats
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Transmission w/Dual Shift Mode
Locking/Limited Slip Differential
Navigation System
Wheel Locks
Hard Disk Drive Media Storage
Convertible Soft Top
Bluetooth Connection
WiFi Hotspot

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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