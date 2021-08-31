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2014 Ford Mustang

129,000 KM

Details Description Features

$19,880

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2014 Ford Mustang

2014 Ford Mustang

CONVERTIBLE PREMIUM-V6-LEATHER-AUTOMATIC

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2014 Ford Mustang

CONVERTIBLE PREMIUM-V6-LEATHER-AUTOMATIC

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$19,880

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129,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8040904
  • Stock #: W21-433
  • VIN: 1ZVBP8EM0E5208210

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Body Style Convertible
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 4
  • Mileage 129,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

CONVERTIBLE PREMIUM-V6-LEATHER-AUTOMATIC
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Power Mirrors
Power Windows
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Keyless Entry
CD Player
Automatic Headlights
Convertible Soft Top

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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