$27,990+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-766-2277
2014 Ford Mustang
GT 5.0L V8 CONVERTIBLE-AUTO-LEATHER-BREMBO-19 INCH RIMS!!
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$27,990
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8589824
- Stock #: W22-173
- VIN: 1ZVBP8FF8E5229922
Vehicle Details
- Exterior Colour Red
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Stock # W22-173
- Mileage 130,000 KM
Vehicle Description
**$0 DOWN....LOW INTEREST FINANCING APPROVALS**o.a.c.
#BEST DEAL IN TOWN!
WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE? { CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**
LADY DRIVEN!!! **NO ACCIDENTS** NO MODIFICATIONS!! ALL ORIGINAL!!
TOP OF THE LINE GT PACKAGE!!! POWERFUL 5.0L V8 COYOTE ENGINE!!! **AUTOMATIC TRANSMISSION*** RUBY RED METALLIC ON BLACK LEATHER INTERIOR!! FULLY LOADED!! SPOILER! FOGS!! KEYLESS ENTRY!! POWER TOP!! 19 INCH WHEELS!! **BREMBO BRAKE PACKAGE** HEATED SEATS AND SO MUCH MORE!! CARFAX VERIFIED!!
BEST DEAL IN TOWN! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE FROM **5.99%**O.A.C! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES! TRANS AM, CORVETTE, MUSTANG, CHALLENGER, CHARGER, VIPER AVAILABLE.
COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 22 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....
COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.