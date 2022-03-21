$23,999+ tax & licensing
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416-766-2277
2014 Ford Mustang
GT PREMIUM-6 SPEED-5.0L V8-RECARO SEATS-BREMBO
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$23,999
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8930086
- VIN: 1ZVBP8CF9E5230131
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 8-cylinder
- Mileage 105,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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