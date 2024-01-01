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2014 Honda Civic

170,000 KM

Details Description Features

$12,888

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2014 Honda Civic

COUPE Si **CAMERA-SPOILER-ROOF-RIMS-NEW TIRES-BRAKES**

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2014 Honda Civic

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Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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Used
170,000KM
VIN 2HGFG4A56EH101152

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # w
  • Mileage 170,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED }

**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

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COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 25 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Floor mats
Rear Bench Seat
Keyless Start
Smart Device Integration

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Seating

Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Exterior

Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Fog Lamps
Temporary spare tire

Media / Nav / Comm

CD Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror

Windows

Rear Defrost

Comfort

Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel

Additional Features

MP3 Capability
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Generic Sun/Moonroof
Requires Subscription

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