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2014 Honda Civic

SI - HFP PKG - NAVI - CAMERAS - SUNROOF - 1 OWNER

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2014 Honda Civic

SI - HFP PKG - NAVI - CAMERAS - SUNROOF - 1 OWNER

Location

Dell Fine Cars

478 Evans Ave, Toronto, ON M8W 2T7

416-252-1919

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$15,499

+ taxes & licensing

  • 130,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4521279
  • VIN: 2HGFG4A5XEH100649
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Red
Body Style
Coupe
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Manual / Standard
Engine
4-cylinder
Doors
2-door

Certified

This vehicle is Safety Certified.

2014 HONDA CIVIC SI HFP COUPE - 6-SPEED MANUAL - HFP PACKAGE - NAVIGATION SYSTEM - BACK UP CAMERA - SIDE VIEW CAMERA - SMART KEY ENTRY WITH PUSH BUTTON START - SUNROOF - CARBON FIBER TRIM - HEATED SEATS - IPOD/MP3/USB MEDIA INTERFACE - BLUETOOTH - BLUETOOTH AUDIO - SIRIUS/XM SATELLITE RADIO - AND SO MUCH MORE.

***COMES WITH 2-SETS OF WHEELS AND TIRES - WINTER AND SUMMER SI OEM WHEEL/TIRE PACKAGE***

NO ACCIDENTS - 1 OWNER - CLEAN CARFAX - LOCAL ONTARIO VEHICLE - COMES FULLY CERTIFIED AT NO EXTRA CHARGE - WARRANTY - FINANCING AND LEASING AVAILABLE - 130,000KM - $15,499 - HST AND LICENSING EXTRA - TO SCHEDULE AN APPOINTMENT TO VIEW THIS VEHICLE, OR FOR MORE INFO PLEASE CONTACT - 416-252-1919 - vic@dellfinecars.com - https://dellfinecars.com/

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Anti-Theft System
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Spoiler
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Proximity Key
  • Push Button Start
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Split Rear Seat
Warranty
  • Warranty Available
Media / Nav / Comm
  • Premium Sound System
  • Bluetooth
  • GPS Navigation
  • AM/FM CD Player
  • SiriusXM Radio

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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