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2014 Honda Odyssey

160,000 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2014 Honda Odyssey

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SE-1 OWNER-NO ACCIDENTS-8 PASSENGER-CAMERA-FINANCE!

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2014 Honda Odyssey

SE-1 OWNER-NO ACCIDENTS-8 PASSENGER-CAMERA-FINANCE!

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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160,000KM
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  • Listing ID: 9353878
  • Stock #: W22-533
  • VIN: 5FNRL5H31EB507623

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Grey
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # W22-533
  • Mileage 160,000 KM

Vehicle Description

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FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Trip Computer
Floor mats
Rear Bench Seat
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Third Passenger Door
Fourth Passenger Door
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Temporary spare tire
Rear Defrost
Rear A/C
A/C
Adjustable Steering Wheel
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Hard Disk Drive Media Storage
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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