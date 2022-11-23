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416-766-2277
2014 Honda Odyssey
SE-1 OWNER-NO ACCIDENTS-8 PASSENGER-CAMERA-FINANCE!
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$18,488
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9353878
- Stock #: W22-533
- VIN: 5FNRL5H31EB507623
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Grey
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Stock # W22-533
- Mileage 160,000 KM
Vehicle Description
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FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....
COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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