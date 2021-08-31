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2014 Hyundai Genesis Coupe

140,000 KM

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$10,999

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2014 Hyundai Genesis Coupe

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2.0T **AUTOMATIC-SUMMER-WINTER RIMS-TIRES-FINANCE*

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2014 Hyundai Genesis Coupe

2.0T **AUTOMATIC-SUMMER-WINTER RIMS-TIRES-FINANCE*

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$10,999

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140,000KM
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  • Listing ID: 7901214
  • Stock #: W21-364
  • VIN: KMHHT6KD9EU118878

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 4
  • Mileage 140,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6  - 2 2 7 7

Vehicle Features

2.0T **AUTOMATIC-SUMMER-WINTER RIMS-TIRES-FINANCE*
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Fog Lights
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
CD Player
Turbocharged
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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