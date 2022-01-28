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2014 Hyundai Genesis Coupe

140,000 KM

Details Description Features

$15,900

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2014 Hyundai Genesis Coupe

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R-SPEC **6 SPEED MANUAL-LEATHER-BREMBO BRAKES**

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2014 Hyundai Genesis Coupe

R-SPEC **6 SPEED MANUAL-LEATHER-BREMBO BRAKES**

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$15,900

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140,000KM
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  • Listing ID: 8229153
  • Stock #: m22-11
  • VIN: KMHHT6KD8EU118872

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 5
  • Mileage 140,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

R-SPEC **6 SPEED MANUAL-LEATHER-BREMBO BRAKES**
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Fog Lights
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
CD Player
Turbocharged
Bluetooth Connection

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