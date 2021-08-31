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2014 Jeep Wrangler

160,000 KM

Details Description Features

$22,888

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2014 Jeep Wrangler

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SPORT 4X4 **JACKEP UP-CUSTOM LIGHTS-WHEELS**

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2014 Jeep Wrangler

SPORT 4X4 **JACKEP UP-CUSTOM LIGHTS-WHEELS**

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$22,888

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160,000KM
Used
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  • Listing ID: 7776180
  • Stock #: W21-338
  • VIN: 1C4AJWAG3EL267512

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Stock # W21-338
  • Mileage 160,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

SPORT 4X4 **JACKEP UP-CUSTOM LIGHTS-WHEELS**
Anti-Lock Brakes
Brake Actuated Limited Slip Differential
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Rollover protection bars
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Privacy Glass
Steel Wheels
Running Boards/Side Steps
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Air Conditioning
Cruise Control
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Entry
Tow Hooks
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Tilt Steering Wheel
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Cloth Seats
Rear Bench Seat
Transmission w/Dual Shift Mode
Locking/Limited Slip Differential
Convertible Hardtop
Hard Disk Drive Media Storage
Targa Roof
Convertible Soft Top
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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