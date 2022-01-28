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2014 Mazda MAZDA3

160,000 KM

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$11,488

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Coliseum Auto Sales on Weston

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2014 Mazda MAZDA3

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GX SKYACTIV AUTOMATIC- 2 SETS OF RIMS/TIRES!!

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2014 Mazda MAZDA3

GX SKYACTIV AUTOMATIC- 2 SETS OF RIMS/TIRES!!

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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Certified

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160,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8255196
  • Stock #: W22-41
  • VIN: JM1BM1K75E1100867

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 160,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

GX SKYACTIV AUTOMATIC- 2 SETS OF RIMS/TIRES!!
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Security System
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
CD Player
Automatic Headlights
Wheel Covers
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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