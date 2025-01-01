Menu
<p>{ CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST** **$0 DOWN....LOW INTEREST FINANCING APPROVALS**o.a.c. #BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE? DRIVE IN STYLE! THIS IS ONE SLEEK AND SPORTY BENZ! BUY WITH CONFIDENCE! BRAND NEW TIRES AND SO MUCH MORE!!!! FINISHED IN DIAMOND WHITE ON BLACK LEATHER! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 3.5L V-6CYL! AUTOMATIC! 4MATIC ALL WHEEL DRIVE! AMG SPORT TRIM! HEATED SEATS! PANORAMIC SUNROOF! BACK UP CAMERA! NAVIGATION! PARKING SENSORS! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! BLIND SPOT ASSIST! PUSH BUTTON START! CRUISE CONTROL! AMG SPORT WHEELS AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO! TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE FROM **7.99%**O.A.C! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES! COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 25 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY! FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUVS..AND SEDANS PLEASE VISIT.... COLISEUM AUTO SALES ON WESTON 301 WESTON ROAD TORONTO, ON M6N 3P1 4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7</p>

2014 Mercedes-Benz C-Class

149,000 KM

$14,499

+ taxes & licensing
2014 Mercedes-Benz C-Class

C350 4MATIC COUPE-PANO ROOF-NAV--CAMERA-NEW TIRES

12868076

2014 Mercedes-Benz C-Class

C350 4MATIC COUPE-PANO ROOF-NAV--CAMERA-NEW TIRES

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

$14,499

+ taxes & licensing

Used
149,000KM
VIN WDDGJ8JB5EG201231

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Stock # W22-228
  • Mileage 149,000 KM

Vehicle Description

Vehicle Features

Safety

First Aid Kit
Driver Knee Airbag
Low Tire Pressure Warning
Side impact beams
Airbag Occupancy Sensor
Curtain 1st And 2nd Row Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Pretensioners
Driver And Passenger Pelvic Airbag
Driver Monitoring-Alert
BabySmart Child Seat Sensor

Interior

Immobilizer
Compass
Driver Information Centre
Perimeter Alarm
Mini Overhead Console
ashtray
Driver foot rest
Front map lights
Illuminated locking glove box
Full Cloth Headliner
Outside temp gauge
ALUMINUM TRIM
Front Cupholder
Air filtration
Driver And Passenger Door Bins
Fade-to-off interior lighting
Rear cupholder
Cargo Space Lights
Carpet Floor Trim and Carpet Trunk Lid/Rear Cargo Door Trim
Delayed Accessory Power
HVAC -inc: Underseat Ducts
Valet Function
2 Seatback Storage Pockets
Dual Zone Front Automatic Air Conditioning
Redundant Digital Speedometer
3 12V DC Power Outlets
Day-Night Auto-Dimming Rearview Mirror
HomeLink Garage Door Transmitter
Power 1st Row Windows w/Driver And Passenger 1-Touch Up/Down
Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination
Front Cigar Lighter(s)
Full Floor Console w/Covered Storage
Power Tilt/Telescoping Steering Column
Fixed Rear Windows
Power Fuel Flap Locking Type
60-40 Folding Split-Bench Front Facing Fold Forward Seatback Rear Seat
Memory Settings -inc: Door Mirrors
Remote Releases -Inc: Power Cargo Access
ARTICO Leatherette Door Trim Insert
Leather/Metal-Look Steering Wheel w/Auto Tilt-Away
Interior Trim -inc: Aluminum/Metal-Look Interior Accents
8-Way Driver Seat -inc: Manual Rear Seat Easy Entry
FOB Controls -inc: Cargo Access
Leather/Metal-Look Gear Shifter Material
Analog Appearance

Exterior

Chrome Grille
Cornering Lights
Body-coloured door handles
Front license plate bracket
Clearcoat Paint
Perimeter/approach lights
Steel spare wheel
Rear fog lamps
Light tinted glass
LED brakelights
Body-Coloured Front Bumper
Chrome Side Windows Trim and Black Front Windshield Trim
Compact Spare Tire Mounted Inside Under Cargo
Fixed Rear Window w/Defroster
Trunk Rear Cargo Access
Body-Coloured Rear Bumper
Galvanized Steel/Aluminum Panels
Rain Detecting Variable Intermittent Wipers w/Heated Jets And Reservoir
Auto On/Off Projector Beam High Intensity Low/High Beam Daytime Running Auto-Leveling Directionally Adaptive Auto High-Beam Headlamps w/Delay-Off
Headlights-Automatic Highbeams

Mechanical

Multi-link rear suspension w/coil springs
2.82 Axle Ratio
Gas-pressurized shock absorbers
150 amp alternator
Dual Stainless Steel Exhaust w/Chrome Tailpipe Finisher
Front And Rear Anti-Roll Bars
66 L Fuel Tank
Strut Front Suspension w/Coil Springs
Hydraulic Power-Assist Speed-Sensing Steering
Engine Auto Stop-Start Feature
Automatic Ride Control Suspension
80-Amp/Hr Maintenance-Free Battery
Full-Time 4MATIC All-Wheel

Media / Nav / Comm

Window grid antenna
8 speakers
Bluetooth wireless phone connectivity
Audio Theft Deterrent
Streaming Audio

Additional Features

Refrigerated/Cooled Box Located In The Glovebox
Residual Heat Recirculation and Console Ducts
Power Folding and Turn Signal Indicator
Body-Coloured Power Heated Side Mirrors w/Driver Auto Dimming
4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS
Engine: 3.5L 24V DOHC V6
Front And Rear Vented Discs
Brake Assist and Hill Hold Control
8 Front Wheels and 8.5 Rear Wheels w/Machined Accents
Tires: P225/40R18 Fr & P255/35R18 Rr Perf. AS
Windows and Sunroof/Convertible Roof
Steering Wheel and Head Restraints
Seat Integrated Console w/Storage and 3 12V DC Power Outlets
Cushion Tilt and Manual Rear Seat EASY ENTRY
8-Way Passenger Seat -inc: Manual Fore/Aft Movement
Power (driver Only) Anti-Whiplash Adjustable Front Head Restraints and Fixed Rear Head Restraints

Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277

$14,499

Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

2014 Mercedes-Benz C-Class