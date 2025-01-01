$14,499+ taxes & licensing
2014 Mercedes-Benz C-Class
C350 4MATIC COUPE-PANO ROOF-NAV--CAMERA-NEW TIRES
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$14,499
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style Coupe
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 2-door
- Stock # W22-228
- Mileage 149,000 KM
Vehicle Description
{ CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST** **$0 DOWN....LOW INTEREST FINANCING APPROVALS**o.a.c. #BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE? DRIVE IN STYLE! THIS IS ONE SLEEK AND SPORTY BENZ! BUY WITH CONFIDENCE! BRAND NEW TIRES AND SO MUCH MORE!!!! FINISHED IN DIAMOND WHITE ON BLACK LEATHER! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 3.5L V-6CYL! AUTOMATIC! 4MATIC ALL WHEEL DRIVE! AMG SPORT TRIM! HEATED SEATS! PANORAMIC SUNROOF! BACK UP CAMERA! NAVIGATION! PARKING SENSORS! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! BLIND SPOT ASSIST! PUSH BUTTON START! CRUISE CONTROL! AMG SPORT WHEELS AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO! TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE FROM **7.99%**O.A.C! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES! COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 25 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY! FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT.... COLISEUM AUTO SALES ON WESTON 301 WESTON ROAD TORONTO, ON M6N 3P1 4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Coliseum Auto Sales on Weston
