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2014 Mercedes-Benz CLS-Class

CLS550 4MATIC-AMG PKG-NAVI-CAMERA-DRIVER ASSIST

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2014 Mercedes-Benz CLS-Class

CLS550 4MATIC-AMG PKG-NAVI-CAMERA-DRIVER ASSIST

Location

Dell Fine Cars

478 Evans Ave, Toronto, ON M8W 2T7

416-252-1919

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$27,900

+ taxes & licensing

  • 108,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4627203
  • VIN: WDDLJ9BB0EA104489
Exterior Colour
White
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder
Doors
4-door

Certified

This vehicle is Safety Certified.

2014 MERCEDES-BENZ CLS550 4MATIC - AMG SPORT PACKAGE - NAVIGATION SYSTEM - BACK UP CAMERA - DRIVER ASSISTANCE PACKAGE - BLIND SPOT ASSIST - LANE KEEP ASSIST - ATTENTION ASSIST - DISTRONIC PLUS - PARKTRONIC WITH ACTIVE PARKING ASSIST - KEYLESS GO WITH PUSH BUTTON START - 19" AMG SPORT WHEELS - MERCEDES-BENZ LED INTELLIGENT LIGHT SYSTEM - BI-XENON HEADLIGHTS - AMBIENT LIGHTING PACKAGE - DYNAMIC MULTICONTOUR SEATS - MASSAGING SEAT - HEATED AND VENTILATED SEATS - REAR HEATED SEATS - HEATED STEERING WHEEL - POWER SUNROOF - REAR POWER SUNSHADE - ELECTRIC POWER TRUNK - POWER FOLDING MIRRORS - HARMAN/KARDON LOGIC7 SURROUND SOUND SYSTEM - IPOD/MP3/AUX MEDIA INTERFACE - BLUETOOTH - BLUETOOTH AUDIO - SIRIUS/XM SATELLITE RADIO - AND SO MUCH MORE.


NO ACCIDENTS - CLEAN CARFAX - LOCAL ONTARIO VEHICLE - COMES FULLY CERTIFIED AT NO EXTRA CHARGE - WARRANTY - FINANCING AND LEASING AVAILABLE - 108,000KM - $27,900 - HST AND LICENSING EXTRA - TO SCHEDULE AN APPOINTMENT TO VIEW THIS VEHICLE, OR FOR MORE INFO PLEASE CONTACT - 416-252-1919 - vic@dellfinecars.com - https://dellfinecars.com/ 

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Child Seat Anchors
  • Anti-Theft System
  • Rearview Camera
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Trunk
  • Power Seats
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Heated Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Proximity Key
  • Push Button Start
Media / Nav / Comm
  • DVD / Entertainment
  • Premium Sound System
  • Bluetooth
  • GPS Navigation
  • AM/FM CD Player
  • SiriusXM Radio
Seating
  • Bucket Seats
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Lumbar Support
Warranty
  • Warranty Available

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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