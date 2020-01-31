2014 Mercedes-Benz CLS-Class

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2014 MERCEDES-BENZ CLS550 4MATIC - AMG SPORT PACKAGE - NAVIGATION SYSTEM - BACK UP CAMERA - DRIVER ASSISTANCE PACKAGE - BLIND SPOT ASSIST - LANE KEEP ASSIST - ATTENTION ASSIST - DISTRONIC PLUS - PARKTRONIC WITH ACTIVE PARKING ASSIST - KEYLESS GO WITH PUSH BUTTON START - 19" AMG SPORT WHEELS - MERCEDES-BENZ LED INTELLIGENT LIGHT SYSTEM - BI-XENON HEADLIGHTS - AMBIENT LIGHTING PACKAGE - DYNAMIC MULTICONTOUR SEATS - MASSAGING SEAT - HEATED AND VENTILATED SEATS - REAR HEATED SEATS - HEATED STEERING WHEEL - POWER SUNROOF - REAR POWER SUNSHADE - ELECTRIC POWER TRUNK - POWER FOLDING MIRRORS - HARMAN/KARDON LOGIC7 SURROUND SOUND SYSTEM - IPOD/MP3/AUX MEDIA INTERFACE - BLUETOOTH - BLUETOOTH AUDIO - SIRIUS/XM SATELLITE RADIO - AND SO MUCH MORE.
NO ACCIDENTS - CLEAN CARFAX - LOCAL ONTARIO VEHICLE - COMES FULLY CERTIFIED AT NO EXTRA CHARGE - WARRANTY - FINANCING AND LEASING AVAILABLE - 108,000KM - $27,900 - HST AND LICENSING EXTRA - TO SCHEDULE AN APPOINTMENT TO VIEW THIS VEHICLE, OR FOR MORE INFO PLEASE CONTACT - 416-252-1919 - vic@dellfinecars.com - https://dellfinecars.com/
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