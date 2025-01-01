$16,777+ tax & licensing
2014 Mercedes-Benz GLK-Class
4MATIC GLK250 BlueTec-NAVIGATION-360 CAMERA-ROOF!!
2014 Mercedes-Benz GLK-Class
4MATIC GLK250 BlueTec-NAVIGATION-360 CAMERA-ROOF!!
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$16,777
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Other
- Fuel Type Diesel
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Mileage 130,000 KM
Vehicle Description
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