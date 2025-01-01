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2014 Mercedes-Benz GLK-Class

130,000 KM

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4MATIC GLK250 BlueTec-NAVIGATION-360 CAMERA-ROOF!!

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301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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130,000KM

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Other
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 130,000 KM

Vehicle Description

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