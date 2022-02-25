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2014 Mercedes-Benz Sprinter

178,000 KM

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$36,900

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2014 Mercedes-Benz Sprinter

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2500-DIVIDER-SHELVES-DRAWERS-NEW BRAKES-TIRES-WE FINANCE!

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2014 Mercedes-Benz Sprinter

2500-DIVIDER-SHELVES-DRAWERS-NEW BRAKES-TIRES-WE FINANCE!

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

  1. 8324976
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  • Listing ID: 8324976
  • Stock #: M22-66
  • VIN: WD3BE7CC1E5880607

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Grey
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # M22-66
  • Mileage 178,000 KM

Vehicle Description

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Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Brake Assist
Stability Control
ABS
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Power Windows
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Tow Hooks
Bucket Seats
Power Door Locks
Engine Immobilizer
Daytime Running Lights
AM/FM Stereo
MP3 Player
Cloth Seats
Adjustable Steering Wheel
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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