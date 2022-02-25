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2014 Nissan Altima

148,506 KM

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2014 Nissan Altima

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SL V6 TECH. PKG.

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155 Champagne Dr, Unit #7, Toronto, ON M3J 2C6

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148,506KM
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  • Listing ID: 8327853
  • Stock #: AUTO799
  • VIN: 1N4BL3AP2EN339176

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gun Metallic
  • Body Style Sedan
  • Transmission Automatic
  • Mileage 148,506 KM

Vehicle Description

MORE PICTURES COMING SOON... 2014 NISSAN ALTIMA SL TECH. PKG., 3.5L V6 ENGINE & CVT AUTOMATIC TRANSMISSION, 270 HORSE POWER, FWD, CARFAX CLEAN (NO REPORTED ACCIDENTS), LOCAL ONTARIO VEHICLE, (BSM) BLIND SPOT MONITORING, NAVIGATION (NOT ACTIVE), REAR VIEW CAMERA, BLUETOOTH, POWER SUNROOF, PADDLE SHIFTERS, PUSH BUTTON START, KEYLESS & PASSIVE ENTRY, HEATED STEERING, DUAL CLIMATE CONTROL, LEATHER SEATS, DRIVER & PASSENGER HEATED SEATS, DRIVER POWER SEAT, POWER WINDOWS, LOCKS & HEATED SIDE MIRRORS, BOSE SOUND SYSTEM, CD PLAYER, USB/AUX OUTLET, FOG LIGHTS, TILT, TINTED WINDOWS, TRACTION CONTROL, STABILITY CONTROL, ABS, 18" ALLOYS & MUCH MORE...


ALL OUR VEHICLES ARE PRE-INSPECTED PRIOR TO PURCHASE & THEY ARE CERTIFIABLE & IN A HEALTHY CONDITION. MAJORITY OF OUR VEHICLES ARE PURCHASED FROM A COMBINATION OF TRADE-INS, STRAIGHT BUYS OR PURCHASED DIRECTLY FROM OTHER DEALERS. WE GIVE OUR CLIENTS THE OPTION OF PURCHASING A VEHICLE AS IT IS & HAVING IT CERTIFIED AT A SERVICE SHOP OF THEIR CHOICE. IF A CLIENT WOULD LIKE AUTO GALLERY TO LOOK AFTER THE SAFETY CERTIFICATION WE WILL GLADLY HAVE THE VEHICLE CERTIFIED BY A PROFESSIONAL, LICENSED & REGISTRED SERVICE SHOP AT WHICH POINT AUTO GALLERY WILL BE RESPONSIBLE FOR ANY SAFETY RELATED ITEMS FOR 36 DAYS OR 1,500 KILOMETERS FROM THE DATE OF CERTIFICATION, THEREFORE & AS PER OMVIC REGULATIONS WE ARE REQUIRED TO DECLARE THE FOLLOWING DISCLOSURE: THIS VEHICLE IS SOLD UNFIT. IT IS NOT CERTIFIED & NOT DRIVEABLE. SAFETY CERTIFICATION IS AVAILABLE FOR A FLAT FEE OF $599.00. TAX & LICENSING ARE EXTRA.


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