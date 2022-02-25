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2014 Toyota Corolla

84,000 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2014 Toyota Corolla

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CE **AUTOMATIC-AIR-ONLY 84,000KM-NEW TIRES**

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CE **AUTOMATIC-AIR-ONLY 84,000KM-NEW TIRES**

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Coliseum Auto Sales on Weston

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416-766-2277

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84,000KM
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  • Listing ID: 8452740
  • Stock #: W22-125
  • VIN: 2T1BURHE3EC030592

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Grey
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W22-125
  • Mileage 84,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
416-766-2277

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Windows
Power Mirror(s)
Power Steering
Front Disc/Rear Drum Brakes
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Remote Trunk Release
Floor mats
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
AM/FM Stereo
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Defrost
Pass-Through Rear Seat
Adjustable Steering Wheel
Temporary spare tire
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Led Headlights

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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