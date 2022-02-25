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416-766-2277
2014 Toyota Corolla
CE **AUTOMATIC-AIR-ONLY 84,000KM-NEW TIRES**
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$14,450
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8452740
- Stock #: W22-125
- VIN: 2T1BURHE3EC030592
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Grey
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # W22-125
- Mileage 84,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
416-766-2277
Vehicle Features
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