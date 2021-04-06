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2015 Acura MDX

126,000 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

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Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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  • Listing ID: 6848702
  • Stock #: W20-369
  • VIN: 5fryd4h22fb502893

Vehicle Details

  • Exterior Colour Dark Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # W20-369
  • Mileage 126,000 KM

Vehicle Description

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Vehicle Features

Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Sunroof
Power Locks
POWER SEAT
Air Conditioning
Climate Control
Heated Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
tilt steering
Tow Package
Cup Holder
Heated Seats
Leather Interior
Memory Seats
3RD ROW SEATING
Power Adjustable Seat
Alloy Wheels
tinted windows
All Wheel Drive
CD Player
AM/FM Stereo
Bose Sound System
Sunroof
Privacy Glass
Anti-Theft
Power Brakes
Anti-Lock Brakes (ABS)
DUAL AIRBAG
Premium Audio
All Equipped
Backup Sensor
Anti-Starter
Premium and/or Oversized Wheels
Fully loaded
Rear View Camera
Power Lift Gates
Home Link System
Rear Air & Heat
Heated Exterior Mirrors

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