*** CAR-PROOF AVAILABLE-NO ACCIDENT!!!
UP TO 6 YEARS OF EXTENDED WARRANTY PACKAGES AND FINANCING AVAILABLE!!!
FOR MORE DETAILS CALL: 647-869-1015 
PLEASE MAKE AN APPOINTMENT BEFORE VISITING US!
CERTIFICATION AVAILABLE FOR $595 EXTRA. VEHICLE IS NOT DRIVABLE IF NOT CERTIFIED. (THE CAR DRIVES LIKE NEW. PLEASE CALL FOR MORE DETAILS 647-869-1015)
AutoSmart GTA 831 Kipling ave., Toronto,ON M8Z 5G8
PLEASE VISIT OUR WEBSITE: WWW.AUTOSMARTGTA.CA

2015 Acura RDX

185,000 KM

$13,595

+ taxes & licensing
2015 Acura RDX

Tech Pkg

13474753

2015 Acura RDX

Tech Pkg

AutoSmart GTA

831 Kipling Avenue, Toronto, ON M8Z 5G8

647-869-1015

$13,595

+ taxes & licensing

Used
185,000KM
VIN 5J8TB4H50FL806332

  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 185,000 KM

COMING SOON!!!


PLEASE CALL OR TEXT BEFORE COMING AT 647-869-1015!!! 
-----------------------------------------------------------------------------------
*** CAR-PROOF AVAILABLE-NO ACCIDENT!!!
UP TO 6 YEARS OF EXTENDED WARRANTY PACKAGES AND FINANCING AVAILABLE!!!
FOR MORE DETAILS CALL: 647-869-1015 
PLEASE MAKE AN APPOINTMENT BEFORE VISITING US!-----------------------------------
----------------------------------------------
CERTIFICATION AVAILABLE FOR $595 EXTRA. VEHICLE IS NOT DRIVABLE IF NOT CERTIFIED. (THE CAR DRIVES LIKE NEW. PLEASE CALL FOR MORE DETAILS 647-869-1015)
------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
AutoSmart GTA 831 Kipling ave., Toronto,ON M8Z 5G8
--------------------------------------------------------------------------------------
PLEASE VISIT OUR WEBSITE: WWW.AUTOSMARTGTA.CA

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Power Liftgate
Privacy Glass
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

AutoSmart GTA

AutoSmart GTA

831 Kipling Avenue, Toronto, ON M8Z 5G8

647-869-1015

$13,595

+ taxes & licensing>

AutoSmart GTA

647-869-1015

2015 Acura RDX