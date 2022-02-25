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416-633-0000
2015 Audi A4
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Location
Auto Gallery
155 Champagne Dr, Unit #7, Toronto, ON M3J 2C6
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110,932KM
Used
- Listing ID: 8327862
- Stock #: AUTO802
- VIN: WAUDFCFL4FN045003
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Body Style Sedan
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Stock # AUTO802
- Mileage 110,932 KM
Vehicle Description
ALL OUR VEHICLES ARE PRE-INSPECTED PRIOR TO PURCHASE & THEY ARE CERTIFIABLE & IN A HEALTHY CONDITION. MAJORITY OF OUR VEHICLES ARE PURCHASED FROM A COMBINATION OF TRADE-INS, STRAIGHT BUYS OR PURCHASED DIRECTLY FROM OTHER DEALERS. WE GIVE OUR CLIENTS THE OPTION OF PURCHASING A VEHICLE AS IT IS & HAVING IT CERTIFIED AT A SERVICE SHOP OF THEIR CHOICE. IF A CLIENT WOULD LIKE AUTO GALLERY TO LOOK AFTER THE SAFETY CERTIFICATION WE WILL GLADLY HAVE THE VEHICLE CERTIFIED BY A PROFESSIONAL, LICENSED & REGISTRED SERVICE SHOP AT WHICH POINT AUTO GALLERY WILL BE RESPONSIBLE FOR ANY SAFETY RELATED ITEMS FOR 36 DAYS OR 1,500 KILOMETERS FROM THE DATE OF CERTIFICATION, THEREFORE & AS PER OMVIC REGULATIONS WE ARE REQUIRED TO DECLARE THE FOLLOWING DISCLOSURE: THIS VEHICLE IS SOLD UNFIT. IT IS NOT CERTIFIED & NOT DRIVEABLE. SAFETY CERTIFICATION IS AVAILABLE FOR A FLAT FEE OF $599.00. TAX & LICENSING ARE EXTRA.
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