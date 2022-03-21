Menu
Account
Sign In
Back

2015 BMW X3

140,000 KM

Details Description Features

$20,880

+ tax & licensing
Make it Yours
$20,880

+ taxes & licensing

Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

Contact Seller
2015 BMW X3

2015 BMW X3

AWD-ROOF-CAMERA-NAVI-HEATED SEATS-1 OWNER-FINANCE!

Watch This Vehicle

2015 BMW X3

AWD-ROOF-CAMERA-NAVI-HEATED SEATS-1 OWNER-FINANCE!

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

  1. 8822369
  2. 8822369
  3. 8822369
  4. 8822369
  5. 8822369
  6. 8822369
  7. 8822369
  8. 8822369
  9. 8822369
  10. 8822369
  11. 8822369
  12. 8822369
  13. 8822369
  14. 8822369
  15. 8822369
  16. 8822369
Contact Seller

$20,880

+ taxes & licensing

140,000KM
Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 8822369
  • VIN: 5UXWX9C55F0D55662

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Brown
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 140,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

**$0 DOWN....LOW INTEREST FINANCING APPROVALS**o.a.c.

#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?

DRIVE IN STYLE! THIS IS ONE SLEEK AND SPORTY BMX X3! PURE LUXURY!! BUY WITH CONFIDENCE! 1 OWNER LOCAL BMW DEALER TRADE-IN! CARFAX VERIFIED!


FINISHED IN CARBON BLACK ON MOCHA LEATHER INTERIOR! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 2.0L 4 CYLINDER GAS SAVER!! ALL WHEEL DRIVE! **X-DRIVE** AUTOMATIC! HEATED LEATHER SEATS! PANO-RAMIC SUNROOF! BACK UP CAMERA! NAVIGATION! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! BLIND SPOT ASSIST! PUSH BUTTON START! CRUISE CONTROL! ICE COLD AIR!! ALLOYS! FULL POWER OPTIONS!! AND SO MUCH MORE! MUSE SEE AND DRIVE!! NICE, CLEAN & READY TO GO!

TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE FROM **5.99%**O.A.C! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!

COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 21 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Cargo shade
Power Windows
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
HD Radio
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Fog Lamps
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling
Requires Subscription

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Coliseum Auto Sales on Weston

2015 BMW X3 AWD-ROOF...
 140,000 KM
$20,880 + tax & lic
1968 Chevrolet Cheve...
 0 KM
$59,900 + tax & lic
2017 Volkswagen Jett...
 130,000 KM
$17,480 + tax & lic

Email Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

Call Dealer

416-766-XXXX

(click to show)

416-766-2277

Quick Links
Directions Website Inventory