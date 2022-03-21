$20,880+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-766-2277
2015 BMW X3
AWD-ROOF-CAMERA-NAVI-HEATED SEATS-1 OWNER-FINANCE!
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$20,880
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8822369
- VIN: 5UXWX9C55F0D55662
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Brown
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Mileage 140,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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