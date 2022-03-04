$30,888+ tax & licensing
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416-766-2277
2015 Chevrolet Suburban
LS 4WD **8 PASSENGER-CAMERA-NEW BRAKES-TIRES**
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$30,888
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8559203
- Stock #: M22-148
- VIN: 1GNSKHKC7FR286420
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Stock # M22-148
- Mileage 210,000 KM
Vehicle Description
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Vehicle Features
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