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2015 Chevrolet Suburban

210,000 KM

Details Description Features

$30,888

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2015 Chevrolet Suburban

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LS 4WD **8 PASSENGER-CAMERA-NEW BRAKES-TIRES**

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2015 Chevrolet Suburban

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Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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  • Listing ID: 8559203
  • Stock #: M22-148
  • VIN: 1GNSKHKC7FR286420

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Stock # M22-148
  • Mileage 210,000 KM

Vehicle Description

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Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Front Reading Lamps
Floor mats
Rear Bench Seat
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Rain Sensing Wipers
Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Rear Reading Lamps
Remote Engine Start
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Luggage Rack
Running Boards/Side Steps
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Rear Defrost
Climate Control
Rear A/C
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Requires Subscription

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