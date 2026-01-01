Menu
<p>{ CERTIFIED PRE-OWNED }</p><br><p>**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**</p><br><p>#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?</p><br><p>DODGE CHALLENGER SXT PLUS! BLACK ON BLACK! FULLY LOADED! LEATHER! SUNROOF! 20 INCH WHEELS & MORE!</p><br><p>CARFAX IS AVAILABLE ON OUR WEBSITE FOR FREE. PLEASE VISIT</p><p><span id=jodit-selection_marker_1769112808303_28220261250645085 style=line-height: 0; display: none; data-jodit-selection_marker=start></span><br></p><p>WWW.COLISEUMAUTO.CA</p><br><p>FINANCING, GAP INSURANCE COVERAGE & EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES! </p><br><p>COLISEUM AUTO SALES ON WESTON </p><p>301 WESTON ROAD </p><p>TORONTO, ON M6N 3P1 </p><br><p>4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7</p>

2015 Dodge Challenger

130,000 KM

$15,777

+ taxes & licensing
Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

Used
130,000KM
VIN 2C3CDZBGXFH803990

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Stock # W26-20
  • Mileage 130,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED }


**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**


#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?


DODGE CHALLENGER SXT PLUS! BLACK ON BLACK! FULLY LOADED! LEATHER! SUNROOF! 20 INCH WHEELS & MORE!


CARFAX IS AVAILABLE ON OUR WEBSITE FOR FREE. PLEASE VISIT


WWW.COLISEUMAUTO.CA


FINANCING, GAP INSURANCE COVERAGE & EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!


COLISEUM AUTO SALES ON WESTON

301 WESTON ROAD

TORONTO, ON M6N 3P1


4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Interior

Compass
Driver Information Centre
Leather Trim Seats
Driver foot rest
Illuminated locking glove box
Full Cloth Headliner
Cruise control w/steering wheel controls
Outside temp gauge
Garage door transmitter
Voice recorder
Front Cupholder
Air filtration
Driver And Passenger Door Bins
Fade-to-off interior lighting
Rear cupholder
Cargo Space Lights
Carpet Floor Trim and Carpet Trunk Lid/Rear Cargo Door Trim
Delayed Accessory Power
Front Centre Armrest and Rear Centre Armrest
Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front And Rear Floor Mats
Valet Function
2 12V DC Power Outlets
Front And Rear Map Lights
Dual Zone Front Automatic Air Conditioning
Day-Night Auto-Dimming Rearview Mirror
HVAC -inc: Underseat Ducts and Console Ducts
Cargo Area Concealed Storage
Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination
Full Floor Console w/Covered Storage
Mini Overhead Console w/Storage and 2 12V DC Power Outlets
Power Tilt/Telescoping Steering Column
Heated Leather/Metal-Look Steering Wheel
Fixed Rear Windows
Manual Anti-Whiplash Adjustable Front Head Restraints and Fixed Rear Head Restraints
60-40 Folding Bench Front Facing Fold Forward Seatback Rear Seat
Harman Radio Manufacturer
Auto Leather Wrapped Shift Knob
Power 1st Row Windows w/Driver And Passenger 1-Touch Down
Remote Releases -Inc: Power Cargo Access
Analog Appearance
Sentry Key Immobilizer

Mechanical

Block Heater
TOURING SUSPENSION
Tip Start
Engine Oil Cooler
160 Amp Alternator
3.07 Axle Ratio
Multi-link rear suspension w/coil springs
Gas-pressurized shock absorbers
Dual Stainless Steel Exhaust
Rear-wheel drive
Engine: 3.6L Pentastar VVT V6
Front And Rear Anti-Roll Bars
Transmission w/Oil Cooler
70 L Fuel Tank
Short And Long Arm Front Suspension w/Coil Springs
Conventional Differential Rear Axle
80-Amp/Hr 730CCA Maintenance-Free Battery w/Run Down Protection

Safety

Perimeter Alarm
Side impact beams
Parkview Back-Up Camera
Curtain 1st And 2nd Row Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
Tire Specific Low Tire Pressure Warning
Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Centre 3 Point and Pretensioners
Parksense Rear Parking Sensors

Exterior

Body-coloured door handles
Front fog lamps
Front license plate bracket
Perimeter/approach lights
Steel spare wheel
Black grille w/chrome accents
Lip Spoiler
Light tinted glass
LED brakelights
Body-Coloured Front Bumper
Fixed Rear Window w/Defroster
Trunk Rear Cargo Access
Black Side Windows Trim
Body-Coloured Rear Bumper
Galvanized Steel/Aluminum Panels
Auto On/Off Reflector Halogen Daytime Running Headlamps w/Delay-Off

Media / Nav / Comm

Window grid antenna
SIRIUSXM Satellite Radio
2 LCD Monitors In The Front
GPS Antenna Input
276w Regular Amplifier
Streaming Audio

Additional Features

4-Way Passenger Seat -inc: Manual Recline
Fore/Aft Movement and Manual Rear Seat Easy Entry
Interior Trim -inc: Aluminum Instrument Panel Insert
8.4 Touchscreen
Aluminum Console Insert and Chrome/Metal-Look Interior Accents

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
