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2015 Dodge Charger

100,000 KM

Details Description Features

$14,990

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2015 Dodge Charger

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NO ACCIDENTS-BACK UP CAMERA-BLUETOOTH-KEYLESS

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2015 Dodge Charger

NO ACCIDENTS-BACK UP CAMERA-BLUETOOTH-KEYLESS

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$14,990

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100,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7659475
  • Stock #: W21-308
  • VIN: 2C3CDXAG0FH753588

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Flex Fuel
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 100,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

NO ACCIDENTS-BACK UP CAMERA-BLUETOOTH-KEYLESS
Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Air Conditioning
Cruise Control
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Tilt Steering Wheel
AM/FM Radio
Trip Computer
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Cloth Seats
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Daytime Running Lights
Tire Pressure Monitor
Steel Wheels
Transmission w/Dual Shift Mode
Wheel Covers
Adjustable Pedals
Keyless Start
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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