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2015 Dodge Grand Caravan

94,000 KM

Details Description Features

$14,777

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2015 Dodge Grand Caravan

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2015 Dodge Grand Caravan

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Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

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94,000KM
Used
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  • Listing ID: 7803543
  • Stock #: W21-348
  • VIN: 2C4RDGBG9FR592611

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Flex Fuel
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Mileage 94,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Temporary spare tire
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Air Conditioning
Cruise Control
Power Door Locks
Trip Computer
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Third Passenger Door
Fourth Passenger Door
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Cloth Seats
Rear Bench Seat
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Tire Pressure Monitor
CD Player
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Woodgrain Interior Trim
Transmission w/Dual Shift Mode
Knee Air Bag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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