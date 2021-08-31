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2015 Ford Mustang

50,000 KM

Details Description Features

$28,990

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Coliseum Auto Sales on Weston

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2015 Ford Mustang

2015 Ford Mustang

GT 5.0L V8 **AUTOMATIC-BACK UP CAMERA-ONLY 50KM**

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2015 Ford Mustang

GT 5.0L V8 **AUTOMATIC-BACK UP CAMERA-ONLY 50KM**

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

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50,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7594027
  • Stock #: W21-287
  • VIN: 1FA6P8CF0F5420377

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 2-door
  • Stock # W21-287
  • Mileage 50,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

GT 5.0L V8 **AUTOMATIC-BACK UP CAMERA-ONLY 50KM**
Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
HID Headlights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Cruise Control
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Tilt Steering Wheel
AM/FM Radio
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Locking/Limited Slip Differential
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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