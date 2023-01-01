$13,777+ tax & licensing
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416-766-2277
2015 Honda Civic
COUPE SI-COUPE-6 SPEED MANUAL-SKIRT PKG-NAVI-CAMERA
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$13,777
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9613798
- VIN: 2HGFG4A58FH100148
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Red
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 4-cylinder
- Mileage 188,000 KM
Vehicle Description
{ CERTIFIED PRE-OWNED }
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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