Menu
Account
Sign In
Back

2015 Honda Civic

188,000 KM

Details Description Features

$13,777

+ tax & licensing
Make it Yours
$13,777

+ taxes & licensing

Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

Contact Seller
2015 Honda Civic

2015 Honda Civic

COUPE SI-COUPE-6 SPEED MANUAL-SKIRT PKG-NAVI-CAMERA

Watch This Vehicle

2015 Honda Civic

COUPE SI-COUPE-6 SPEED MANUAL-SKIRT PKG-NAVI-CAMERA

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

  1. 9613798
  2. 9613798
  3. 9613798
  4. 9613798
  5. 9613798
  6. 9613798
  7. 9613798
  8. 9613798
  9. 9613798
  10. 9613798
  11. 9613798
  12. 9613798
Contact Seller

$13,777

+ taxes & licensing

Calculate Payments
Get Insurance Quotes
188,000KM
Used
  • Listing ID: 9613798
  • VIN: 2HGFG4A58FH100148

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Red
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 188,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED }

**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

**$0 DOWN....LOW INTEREST FINANCING APPROVALS**o.a.c.

#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?

HONDA NATION! THIS IS ONE SLEEK AND SPORTY CIVIC COUPE! BUY WITH CONFIDENCE! CLEAN TITLE! CANADIAN CAR! JUST IN ON TRADE!

FULLY LOADED **SI** PACKAGE! FINISHED IN CRYSTAL BLACK PEARL ON RED/BLACK! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 2.4L I-4CYL VTECH POWERED! 6 SPEED MANIAL! HEATED SEATS! SUNROOF! NAVIGATION! BACK UP CAMERA! BLIND SPOT CAMERA! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! PUSH BUTTON START! LOWERED! SPOILER! SKIRT PACKAGE! SPORT WHEELS AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO!

TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!

COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 21 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Remote Trunk Release
Floor mats
Rear Bench Seat
Keyless Start
Smart Device Integration
Power Windows
Power Mirror(s)
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Fog Lamps
Temporary spare tire
CD Player
MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Generic Sun/Moonroof
Requires Subscription

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Coliseum Auto Sales on Weston

2016 Toyota Prius HY...
 82,000 KM
$24,888 + tax & lic
2015 Honda Civic COU...
 188,000 KM
$13,777 + tax & lic
2004 Toyota Camry LE...
 148,000 KM
$8,888 + tax & lic

Email Coliseum Auto Sales on Weston

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

Call Dealer

416-766-XXXX

(click to show)

416-766-2277

Quick Links
Directions Website Inventory