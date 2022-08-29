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2015 Honda Fit

150,000 KM

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$13,980

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2015 Honda Fit

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LX-AUTOMATIC-BACK UP CAMERA-HEATED SEATS-BLUETOOH

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Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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  • Listing ID: 9070795
  • Stock #: W22-382
  • VIN: 3HGGK5H54FM110997

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W22-382
  • Mileage 150,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Floor mats
Rear Bench Seat
Smart Device Integration
Power Windows
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Power Steering
Front Disc/Rear Drum Brakes
Temporary spare tire
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Rear Defrost
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)
A/C
Adjustable Steering Wheel
Steel Wheels
Wheel Covers
Bluetooth Connection

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