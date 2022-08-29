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416-766-2277
2015 Honda Fit
LX-AUTOMATIC-BACK UP CAMERA-HEATED SEATS-BLUETOOH
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$13,980
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9070795
- Stock #: W22-382
- VIN: 3HGGK5H54FM110997
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # W22-382
- Mileage 150,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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