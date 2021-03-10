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2015 Hyundai Sonata

128,336 KM

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2015 Hyundai Sonata

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2015 Hyundai Sonata

CERTIFIED, BLUETOOTH, BACKCAMERA, LOW KMS

Location

Great Car Inc.

383 Bering Ave., Toronto, ON M8Z 3B1

416-832-7087

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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128,336KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6784556
  • VIN: 5NPE24AF2FH048508

Vehicle Details

  • Exterior Colour Burgundy
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 128,336 KM

Vehicle Description

2.4L, 4 CYLINDER, CERTIFIED, LOW KMS, BLUETOOTH, BACKUP CAMERA, HEATED SEATS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, WELL MAINTAINED, NEW BRAKES FRONT AND BACK($550 VALUE), NEW TIRES ($600 VALUE), RUNS GREAT, FRESH OIL CHANGE, VERY RELIABLE FAMILY SEDAN, SPACIOUS AND SMOOTH RIDE, ++NO ADMIN FEE, NO CERTIFICATION FEE, CARFAX AVAILABLE ON EVERY VEHICLE++, 

FINANCING AVAILABLE STARTING FROM % 4.99 % OAC, FOR GOOD OR BAD CREDIT, 

LUBRICO EXTENDED POWERTRAIN WARRANTY AVAILABLE UP TO 3 YEARS,

LOCATED AT 383 BERING AVENUE IN ETOBICOKE, TORONTO

PLEASE CALL OR SEND TEXT MESSAGE TO 416-832-7087 TO MAKE APPOINTMENT FOR TEST DRIVE, 

BRING YOUR MASK, BRING YOUR MASK, BRING YOUR MASK

CALL MINIMUM ONE HOUR PRIOR YOUR APPOINTMENT 

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TAX (HST) AND LICENSING IS NOT INCLUDED IN THE PRICE, BUY WITH CONFIDENCE, 20 YEARS IN BUSINESS, 

ONTARIO REGISTERED DEALER, UCDA MEMBER SINCE 2002, 20 YEARS IN BUSINESS

ALL CARS CERTIFIED AT NO ADDITIONAL CHARGE OR HIDDEN FEE'S

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Anti-Theft System
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Proximity Key
Push Button Start
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Split Rear Seat
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Back-Up Camera
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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