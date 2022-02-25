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2015 Hyundai Tucson

180,000 KM

Details Description Features

$11,990

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2015 Hyundai Tucson

2015 Hyundai Tucson

AWD **GL-AUTOMATIC-CERTIFIED-WE FINANCE**

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2015 Hyundai Tucson

AWD **GL-AUTOMATIC-CERTIFIED-WE FINANCE**

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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  • Listing ID: 8285913
  • Stock #: M22-59
  • VIN: KM8JTCAF5FU009807

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # M22-59
  • Mileage 180,000 KM

Vehicle Description

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FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Floor mats
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Power Windows
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Daytime Running Lights
Automatic Headlights
Privacy Glass
Fog Lamps
Steel Wheels
Temporary spare tire
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Rear Defrost
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)
A/C
Adjustable Steering Wheel
Wheel Covers
Bluetooth Connection
Requires Subscription

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416-766-XXXX

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416-766-2277

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