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2015 Kia Optima

4dr Sdn Auto LX

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2015 Kia Optima

4dr Sdn Auto LX

Location

Toronto Quality Motors

3293 Lawrence Ave East, Toronto, ON M1H 1A5

416-264-1300

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$11,995

+ taxes & licensing

  • 103,944KM
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  • Listing ID: 4398141
  • Stock #: 5542236
  • VIN: KNAGM4A7XF5542236
Exterior Colour
White
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder

2015 KIA OPTIMA!!!

AUTOMATIC, WHITE OVER BLACK, 5-PASSENGERS - BLUETOOTH , ALLOY WHEELS ,AUDIO SYSTEM, HEATED SEATS , HEATED POWER STEERING WHEEL, SPOT PARKING ASSIST.  PREMIUM SURFACES, AUTOMATIC,SATELLITE RADIO SIRIUS, USB , PW, PM, PDL, A/C , AM, FM, STEREO, CD PLAYER, CRUISE CONTROL - TRACTION CONTROL - ABS, All Power Options, SATELLITE RADIO SIRIUS ...

ALL CREDIT WELCOME!! FINANCING AVAILABLE * BAD CREDIT, NO CREDIT, BANKRUPT, CASH INCOME/ SELF EMPLOYED, DIVORCE... NO PROBLEM. %100 APPROVED? IN HOUSE FINANCING RATE AS LOW AS 4.99 % ...OAC ** APPLY ONLINE AT: www.autoloanapplication.ca * OVER 200 CARS TO CHOOSE FROM ..PLEASE CHECK US OUT AT www.torontoqualitymotors.com PLEASE CALL 1888 395 4243 or 416 264 1300

 

3293 LAWRENCE AVENUE EAST, SCARBOROUGH, M1H 1A5 s. 

ALL VEHICLES WE SELL ARE DRIVABLE AFTER CERTIFICATION PLEASE SEE DEALER FOR DETAILS

THIS VEHICLE IS NOT DRIVABLE, NOT CERTIFIED AND NOT E-TESTED. CERTIFICATION AND E-TESTING IS AVAILABLE FOR $695** VEHICLE LOCATION: 3293 LAWRENCE AVENUE EAST, SCARBOROUGH, M1H 1A5..

Safety
  • Fog Lights
  • Traction Control
  • ABS Brakes
  • Passenger Airbag
  • Power-Assist Disc Brakes
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Locks
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
Comfort
  • Air Conditioning
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Cup Holder
Media / Nav / Comm
  • Trip Odometer
  • CD Player
  • AM/FM Stereo
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
  • Digital clock
Windows
  • Rear Window Defroster
Additional Features
  • Entertainment System
  • Heated Exterior Mirrors
  • Driver Side Airbag
  • Leather Steering Wheels

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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416-264-XXXX

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416-838-2642 / 416-264-4378

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