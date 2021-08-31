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2015 Lexus IS 250

187,000 KM

Details Description Features

$18,990

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2015 Lexus IS 250

2015 Lexus IS 250

AWD-LEATHER-SUNROOF-BACK UP CAMERA-HEATED SEATS

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2015 Lexus IS 250

AWD-LEATHER-SUNROOF-BACK UP CAMERA-HEATED SEATS

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$18,990

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187,000KM
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  • Listing ID: 7957814
  • Stock #: W21-417
  • VIN: JTHCF1D28F5025722

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 187,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

AWD-LEATHER-SUNROOF-BACK UP CAMERA-HEATED SEATS
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
CD Player
Automatic Headlights
Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Premium Synthetic Seats
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling

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