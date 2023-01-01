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2015 Lexus RX 350

89,000 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2015 Lexus RX 350

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AWD SPORTDESIGN-NAVIGATION-CAMERA-LEATHER

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AWD SPORTDESIGN-NAVIGATION-CAMERA-LEATHER

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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89,000KM
Used
  • Listing ID: 10180386
  • Stock #: W23-194
  • VIN: 2T2BK1BAXFC313601

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # W23-194
  • Mileage 89,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade

Power Options

Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Exterior

Daytime Running Lights
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Fog Lamps
Temporary spare tire

Media / Nav / Comm

CD Player
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Windows

Rear Defrost

Comfort

Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C

Additional Features

Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling
Generic Sun/Moonroof
Requires Subscription

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