2015 Mercedes-Benz C-Class

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2015 MERCEDES-BENZ C300 4MATIC - AMG SPORT PACKAGE - NAVIGATION SYSTEM - BACK UP CAMERA - DRIVER ASSISTANCE PACKAGE - ACTIVE BLIND SPOT ASSIST - COLLISION PREVENTION ASSIST - PRE SAFE BRAKE - ATTENTION ASSIST - AGILITY SELECT WITH SPORT PLUS - PARKTRONIC WITH ACTIVE PARKING ASSIST - KEYLESS GO WITH PUSH BUTTON START - PANORAMIC SUNROOF - HEATED SEATS WITH MEMORY CONTROL - MERCEDES-BENZ LED INTELLIGENT LIGHT SYSTEM - DYNAMIC BI-XENON HEADLIGHTS - AMBIENT LIGHTING PACKAGE - 18" AMG SPORT WHEELS - POWER FOLDING MIRRORS - RAIN SENSING WIPERS - IPOD/MP3/AUX MEDIA INTERFACE - USB SLOTS AND SD SLOT - BLUETOOTH - BLUETOOTH AUDIO - SIRIUS/XM SATELLITE RADIO - AND SO MUCH MORE.
JUST IN DIRECTLY FROM MERCEDES-BENZ - NO ACCIDENTS - CLEAN CARFAX - COMES FULLY CERTIFIED AT NO EXTRA CHARGE - WARRANTY - FINANCING AND LEASING AVAILABLE - ONLY 45,000KM - $25,900 - HST AND LICENSING EXTRA - TO SCHEDULE AN APPOINTMENT TO VIEW THIS VEHICLE, OR FOR MORE INFO PLEASE CONTACT - 416-252-1919 - vic@dellfinecars.com - https://dellfinecars.com/
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