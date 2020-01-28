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2015 Mercedes-Benz C-Class

C300-4MATIC-AMG PKG-NAVI-CAMERA-PANO ROOF

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2015 Mercedes-Benz C-Class

C300-4MATIC-AMG PKG-NAVI-CAMERA-PANO ROOF

Location

Dell Fine Cars

478 Evans Ave, Toronto, ON M8W 2T7

416-252-1919

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$25,900

+ taxes & licensing

  • 45,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4607379
  • VIN: 55SWF4KB4FU095069
Exterior Colour
Gray
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door

Certified

This vehicle is Safety Certified.

2015 MERCEDES-BENZ C300 4MATIC - AMG SPORT PACKAGE - NAVIGATION SYSTEM - BACK UP CAMERA - DRIVER ASSISTANCE PACKAGE - ACTIVE BLIND SPOT ASSIST - COLLISION PREVENTION ASSIST - PRE SAFE BRAKE - ATTENTION ASSIST - AGILITY SELECT WITH SPORT PLUS - PARKTRONIC WITH ACTIVE PARKING ASSIST - KEYLESS GO WITH PUSH BUTTON START - PANORAMIC SUNROOF - HEATED SEATS WITH MEMORY CONTROL - MERCEDES-BENZ LED INTELLIGENT LIGHT SYSTEM - DYNAMIC BI-XENON HEADLIGHTS - AMBIENT LIGHTING PACKAGE - 18" AMG SPORT WHEELS - POWER FOLDING MIRRORS - RAIN SENSING WIPERS - IPOD/MP3/AUX MEDIA INTERFACE - USB SLOTS AND SD SLOT - BLUETOOTH - BLUETOOTH AUDIO - SIRIUS/XM SATELLITE RADIO - AND SO MUCH MORE.


JUST IN DIRECTLY FROM MERCEDES-BENZ - NO ACCIDENTS - CLEAN CARFAX - COMES FULLY CERTIFIED AT NO EXTRA CHARGE - WARRANTY - FINANCING AND LEASING AVAILABLE - ONLY 45,000KM - $25,900 - HST AND LICENSING EXTRA - TO SCHEDULE AN APPOINTMENT TO VIEW THIS VEHICLE, OR FOR MORE INFO PLEASE CONTACT - 416-252-1919 - vic@dellfinecars.com - https://dellfinecars.com/

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Child Seat Anchors
  • Anti-Theft System
  • Rearview Camera
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Trunk
  • Power Seats
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Proximity Key
  • Push Button Start
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Split Rear Seat
  • Lumbar Support
Exterior
  • Alloy Wheels
Warranty
  • Warranty Available
Media / Nav / Comm
  • Premium Sound System
  • Bluetooth
  • GPS Navigation
  • AM/FM CD Player
  • SiriusXM Radio

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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