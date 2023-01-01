Menu
Account
Sign In
Back

2015 Nissan Murano

178,000 KM

Details Description Features

$16,999

+ tax & licensing
Make it Yours
$16,999

+ taxes & licensing

Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

Contact Seller
2015 Nissan Murano

2015 Nissan Murano

SV **NAVI-CAM-PANO/ROOF-1 OWNER-NO ACCIDENTS**

Watch This Vehicle

2015 Nissan Murano

SV **NAVI-CAM-PANO/ROOF-1 OWNER-NO ACCIDENTS**

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

  1. 9575299
  2. 9575299
  3. 9575299
  4. 9575299
  5. 9575299
  6. 9575299
  7. 9575299
  8. 9575299
  9. 9575299
  10. 9575299
  11. 9575299
  12. 9575299
  13. 9575299
  14. 9575299
  15. 9575299
  16. 9575299
  17. 9575299
Contact Seller

$16,999

+ taxes & licensing

178,000KM
Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 9575299
  • Stock #: W23-27
  • VIN: 5N1AZ2MG3FN255407

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # W23-27
  • Mileage 178,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

**$0 DOWN....LOW INTEREST FINANCING APPROVALS**o.a.c.

#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE?

1 OWNER NISSAN DEALER TRADE-IN!! **NO ACCIDENTS** BUY WITH CONFIDENCE! CARFAX VERIFIED! PRICED TO SELL FAST!!!!

FINISHED IN ARCTIC BLUE ON BLACK! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! AUTOMATIC! HEATED SEATS AND STEERING WHEEL! PANORAMIC SUNROOF! BACK UP CAMERA! NAVIGATION! SMART PHONE INTEGRATION ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! PUSH BUTTON START! REMOTE START! POWER TAILGATE! CRUISE CONTROL! ALLOY WHEELS!! FOG LIGHTS!! ***BRAND NEW TIRES*** AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO!

TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!

COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 23 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Navigation System
Steering Wheel Audio Controls
Floor mats
Rear Bench Seat
Keyless Start
Smart Device Integration
Power Windows
Power Mirror(s)
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
CD Player
MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Requires Subscription

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Coliseum Auto Sales on Weston

2015 Nissan Murano S...
 178,000 KM
$16,999 + tax & lic
2019 Tesla Model 3 S...
 83,000 KM
$39,777 + tax & lic
2014 Ford Mustang GT...
 56,000 KM
$31,900 + tax & lic

Email Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

Call Dealer

416-766-XXXX

(click to show)

416-766-2277

Quick Links
Directions Website Inventory