Menu
Account
Sign In
<p>THIS VEHICLE IS LOCATED AT OUR OTHER LOCATION AT 16 MILFORD AVENUE. CALL CALVIN FOR MORE DETAILS AT (416)-686-9671. </p><p><br></p><p>CERTIFICATION INCLUDED! 1 OWNER! NO ACCIDENTS!! ONLY 90,000KM ALL ORIGINAL!! 2.0L 4 CYLINDER NISSAN ENGINEERED GAS SAVER!! DUAL SLIDING DOORS!! FULL POWER OPTIONS! KEYLESS ENTRY! DIVIDER!! OPTIONAL LADDER RACKS! CARFAX VERIFIED!! RUNS AMAZING! ATTENTION CONTRACTORS!! READY TO WORK HARD!! MUST SEE AND DRIVE TO APPRECIATE!! BEST BANG FOR YOUR HARD EARNED BUCK!! SHOP AND COMPARE!! **SAFETY PACKAGE INCLUDED IN THE PRICE**!! WE GUARANTEE ALL VEHICLES!! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES!! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!! ************************************************** COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING OUR CUSTOMERS FOR OVER 25 YEARS!! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!! FOR COMMERCIAL PICK UP TRUCKS, CARGO VANS AND HEAVY DUTY TRUCKS VISIT 16 MILFORD AVENUE TORONTO, ON M6M 2V8 1 (877) 709-8460 ************************** FOR QUALITY SEDANS, CARS, SPORTS CARS, LUXURY SPORT UTILITY VEHICLES, MINIVANS AND MORE VISIT OUR BRAND NEW DEALERSHIP AT **COLISEUM AUTO SALES ON WESTON** SAVANA, SPRINTER, TRANSIT, E-150, NISSAN NV, CARAVAN, PROMASTER AVAILABLE.</p>

2015 Nissan NV 200

90,000 KM

Details Description

$14,990

+ taxes & licensing
Make it Yours

2015 Nissan NV 200

LT ONLY 90,000KM-DIVIDER-LADDER RACKS-NISSAN NV200

Watch This Vehicle
12845590

2015 Nissan NV 200

LT ONLY 90,000KM-DIVIDER-LADDER RACKS-NISSAN NV200

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

  1. 12845590
  2. 12845590
  3. 12845590
  4. 12845590
  5. 12845590
  6. 12845590
  7. 12845590
  8. 12845590
  9. 12845590
  10. 12845590
  11. 12845590
  12. 12845590
  13. 12845590
  14. 12845590
  15. 12845590
Contact Seller

$14,990

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
90,000KM

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Gray
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 2-door
  • Mileage 90,000 KM

Vehicle Description

THIS VEHICLE IS LOCATED AT OUR OTHER LOCATION AT 16 MILFORD AVENUE. CALL CALVIN FOR MORE DETAILS AT (416)-686-9671. 


CERTIFICATION INCLUDED! 1 OWNER! NO ACCIDENTS!! ONLY 90,000KM ALL ORIGINAL!! 2.0L 4 CYLINDER NISSAN ENGINEERED GAS SAVER!! DUAL SLIDING DOORS!! FULL POWER OPTIONS! KEYLESS ENTRY! DIVIDER!! OPTIONAL LADDER RACKS! CARFAX VERIFIED!! RUNS AMAZING! ATTENTION CONTRACTORS!! READY TO WORK HARD!! MUST SEE AND DRIVE TO APPRECIATE!! BEST BANG FOR YOUR HARD EARNED BUCK!! SHOP AND COMPARE!! **SAFETY PACKAGE INCLUDED IN THE PRICE**!! WE GUARANTEE ALL VEHICLES!! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES!! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!! ************************************************** COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING OUR CUSTOMERS FOR OVER 25 YEARS!! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!! FOR COMMERCIAL PICK UP TRUCKS, CARGO VANS AND HEAVY DUTY TRUCKS VISIT 16 MILFORD AVENUE TORONTO, ON M6M 2V8 1 (877) 709-8460 ************************** FOR QUALITY SEDANS, CARS, SPORTS CARS, LUXURY SPORT UTILITY VEHICLES, MINIVANS AND MORE VISIT OUR BRAND NEW DEALERSHIP AT **COLISEUM AUTO SALES ON WESTON** SAVANA, SPRINTER, TRANSIT, E-150, NISSAN NV, CARAVAN, PROMASTER AVAILABLE.

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Coliseum Auto Sales on Weston

Used 2012 Mazda Miata MX-5 SPECIAL EDITION-CONVERTIBLE-HARD TOP-6 SPEED for sale in Toronto, ON
2012 Mazda Miata MX-5 SPECIAL EDITION-CONVERTIBLE-HARD TOP-6 SPEED 159,115 KM $14,777 + tax & lic
Used 2003 Porsche 911 Carrera CARERRA CABRIOLET-AUTOMATIC-CERTIFIED for sale in Toronto, ON
2003 Porsche 911 Carrera CARERRA CABRIOLET-AUTOMATIC-CERTIFIED 230,000 KM $23,777 + tax & lic
Used 2016 Fiat 500 X AWD TREKKING PLUS-LEATHER-PANO ROOF-NAV for sale in Toronto, ON
2016 Fiat 500 X AWD TREKKING PLUS-LEATHER-PANO ROOF-NAV 85,039 KM $10,977 + tax & lic

Email Coliseum Auto Sales on Weston

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

416-766-XXXX

(click to show)

416-766-2277

Quick Links
Directions Website Inventory
$14,990

+ taxes & licensing>

Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

2015 Nissan NV 200