Menu
Account
Sign In

2015 Nissan Pathfinder

4WD , LEATHER, SUNROOF. FULLY LOADED .

Watch This Vehicle

2015 Nissan Pathfinder

4WD , LEATHER, SUNROOF. FULLY LOADED .

Location

Toronto Quality Motors

3293 Lawrence Ave East, Toronto, ON M1H 1A5

416-264-1300

  1. 4382382
  2. 4382382
  3. 4382382
  4. 4382382
  5. 4382382
  6. 4382382
  7. 4382382
  8. 4382382
  9. 4382382
  10. 4382382
  11. 4382382
  12. 4382382
  13. 4382382
  14. 4382382
Contact Seller

$19,995

+ taxes & licensing

  • 106,895KM
  • Used
  • Get Financing
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4382382
  • Stock #: 645304
  • VIN: 5N1AR2MM2FC645304
Exterior Colour
White
Interior Colour
Beige
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Variable / CVT
Engine
6-cylinder

2015 NISSAN PATHFINDER . WHITE ON BEIGE LEATHER INTERIOR . FULL LOADED. PANORAMIC SUNROOF. NAVIGATION , 360 SURRANDING CAMERA | ALL CREDIT WELCOME!! FINANCING AVAILABLE * BAD CREDIT, NO CREDIT, BANKRUPT, CASH INCOME/ SELF EMPLOYED, DIVORCE... NO PROBLEM. ? IN HOUSE FINANCING ** RATE AS LOW AS 4.99 % ...OAC

** APPLY ONLINE AT: www.autoloanapplication.ca 

OVER 200 CARS TO CHOOSE FROM ..

PLEASE CHECK US OUT AT www.torontoqualitymotors.ca

PLEASE CALL 1888 395 4243 or 416 264 1300

ALL VEHICLES WE SELL ARE DRIVABLE AFTER CERTIFICATION PLEASE SEE DEALER FOR DETAILS

THIS VEHICLE IS NOT DRIVABLE, NOT CERTIFIED AND NOT E-TESTED. CERTIFICATION AND E-TESTING IS AVAILABLE FOR $695** VEHICLE LOCATION: 3293 LAWRENCE AVENUE EAST, SCARBOROUGH, M1H 1A5

Safety
  • Fog Lights
  • Traction Control
  • ABS Brakes
  • Passenger Airbag
  • Power-Assist Disc Brakes
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Locks
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Low Tire Pressure Warning
Comfort
  • Air Conditioning
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Cup Holder
Media / Nav / Comm
  • Trip Odometer
  • CD Player
  • AM/FM Stereo
  • dvd player
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
  • Digital clock
Windows
  • Rear Window Defroster
Additional Features
  • BACKUP CAMERA
  • Entertainment System
  • Heated Exterior Mirrors
  • Driver Side Airbag
  • Leather Steering Wheels

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Toronto Quality Motors

2016 Honda CR-V AWD ...
 72,920 KM
$19,995 + tax & lic
2018 Ford F-150 4WD ...
 38,049 KM
$32,995 + tax & lic
2017 Chevrolet Cruze...
 83,052 KM
$12,995 + tax & lic
Toronto Quality Motors

Toronto Quality Motors

3293 Lawrence Ave East, Toronto, ON M1H 1A5

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

416-264-XXXX

(click to show)

416-264-1300

Alternate Numbers
416-838-2642 / 416-264-4378

Send A Message