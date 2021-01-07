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2015 Nissan Sentra

96,331 KM

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2015 Nissan Sentra

2015 Nissan Sentra

AUTO, NO ACCIDENTS, CERTIFIED, LOW KMS

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2015 Nissan Sentra

AUTO, NO ACCIDENTS, CERTIFIED, LOW KMS

Location

Great Car Inc.

383 Bering Ave., Toronto, ON M8Z 3B1

416-832-7087

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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96,331KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6445929
  • VIN: 3N1AB7AP7FL692162

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Gray
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 96,331 KM

Vehicle Description

AUTOMATIC, CERTIFIED, NO ACCIDENTS, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, HEATED SEATS, IN EXCELLENT CONDITION, RUNS JUST LIKE BRAND NEW CAR, BEST PRICE IN AUTOTRADER, 

++NO ADMIN FEE, NO CERTIFICATION FEE, CARFAX AVAILABLE ON EVERY VEHICLE++, 

FINANCING AVAILABLE STARTING FROM % 4.99 % OAC, FOR GOOD OR BAD CREDIT, 

LUBRICO EXTENDED POWERTRAIN WARRANTY AVAILABLE UP TO 3 YEARS,

LOCATED AT 383 BERING AVENUE IN ETOBICOKE, TORONTO

PLEASE CALL OR SEND TEXT MESSAGE TO 416-832-7087 TO MAKE APPOINTMENT FOR TEST DRIVE, 

BRING YOUR MASK, BRING YOUR MASK, BRING YOUR MASK

CALL MINIMUM ONE HOUR PRIOR YOUR APPOINTMENT 

TO CONFIRM YOUR TEST DRIVE APPOINTMENT AND YOU MUST BRING YOUR MASK TO BE ABLE TO TEST DRIVE

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TAX (HST) AND LICENSING IS NOT INCLUDED IN THE PRICE, BUY WITH CONFIDENCE, 20 YEARS IN BUSINESS, 

ONTARIO REGISTERED DEALER, UCDA MEMBER SINCE 2002, 20 YEARS IN BUSINESS

ALL CARS CERTIFIED AT NO ADDITIONAL CHARGE OR HIDDEN FEE'S

 

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Front Disc/Rear Drum Brakes
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Anti-Theft System
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Proximity Key
Push Button Start
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Back-Up Camera
Keyless Start
Bluetooth Connection
Brake Actuated Limited Slip Differential

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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