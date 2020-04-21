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2015 RAM 1500

DIESEL, 4X4, NO ACCIDENTS, 6 MO WARRANTY, CERTIFID

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2015 RAM 1500

DIESEL, 4X4, NO ACCIDENTS, 6 MO WARRANTY, CERTIFID

Location

Great Car Inc.

383 Bering Ave., Toronto, ON M8Z 3B1

416-832-7087

Contact Seller

$16,885

+ taxes & licensing

  • 164,778KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4884273
  • VIN: 1C6RR7FM2FS559067
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Gray
Body Style
Pickup Truck
Fuel Type
Diesel
Drive Type
4-Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

DIESEL, 4X4, CERTIFIED, NO ACCIDENTS, 6 MONTH LUBRICO DRIVERS SHIELD WARRANTY INCLUDED, AMAZING TRUCK, 4X4, GREAT ON GAS, TRADESMAN, TOWING HITCH, HEATED SEATS, SATELITE RADIO, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, RUNS GREAT, NO ISSUES, GREAT PRICE, 

NO ADMIN FEE, NO CERTIFICATION FEE, CARFAX AVAILABLE ON EVERY VEHICLE, 

FINANCING AVAILABLE STARTING FROM % 4.99 % OAC, FOR GOOD OR BAD CREDIT, 

LUBRICO EXTENDED POWERTRAIN WARRANTY AVAILABLE UP TO 3 YEARS,

LOCATED AT 383 BERING AVENUE IN ETOBICOKE, TORONTO

PLEASE CALL OR SEND TEXT MESSAGE TO 416-832-7087 FOR MORE INFOMATION  (NO TEST DRIVE COVID 19, CALL FOR INFORMATION)

TO GET MORE INFO/PICTURES, MAPS, DIRECTIONS, 

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TAX (HST) AND LICENSING IS NOT INCLUDED IN THE PRICE, BUY WITH CONFIDENCE, 20 YEARS IN BUSINESS, 

ONTARIO REGISTERED DEALER, UCDA MEMBER SINCE 2002, 20 YEARS IN BUSINESS

ALL CARS CERTIFIED AT NO ADDITIONAL CHARGE OR HIDDEN FEE'S

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Anti-Theft System
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Automatic Headlights
  • Tow Hitch
  • Variable Speed Intermittent Wipers
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • MP3 Player
  • Auxiliary Audio Input
Seating
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Split Bench Seat
  • Rear Bench Seat
Exterior
  • Alloy Wheels
  • Daytime Running Lights
  • Tire Pressure Monitor
  • Steel Wheels
Warranty
  • Warranty Included
Windows
  • Privacy Glass
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
  • Turbocharged
  • Conventional Spare Tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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