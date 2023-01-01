$13,999+ tax & licensing
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416-766-2277
2015 Subaru Impreza
2.0i w/Sport & Tech Pkg **CAMERA-ROOF-HEATED SEATS**
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$13,999
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9585031
- Stock #: W23-23
- VIN: JF1GPAK60F8239100
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Variable / CVT
- Engine 4-cylinder
- Stock # W23-23
- Mileage 99,000 KM
Vehicle Description
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FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....
COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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