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2015 Subaru Impreza

99,000 KM

Details Description Features

$13,999

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$13,999

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2015 Subaru Impreza

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2.0i w/Sport & Tech Pkg **CAMERA-ROOF-HEATED SEATS**

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2015 Subaru Impreza

2.0i w/Sport & Tech Pkg **CAMERA-ROOF-HEATED SEATS**

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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Used
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  • Listing ID: 9585031
  • Stock #: W23-23
  • VIN: JF1GPAK60F8239100

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W23-23
  • Mileage 99,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Adaptive Cruise Control
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Floor mats
Rear Bench Seat
Keyless Start
Cargo shade
Power Windows
Power Mirror(s)
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Fog Lamps
Temporary spare tire
CD Player
MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Generic Sun/Moonroof
Requires Subscription
Front collision mitigation
Driver Monitoring

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