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2015 Subaru WRX

180,000 KM

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$15,999

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2015 Subaru WRX

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SPORT PKG-ROOF-CAMERA-SUMMER AND WINTER RIMS!!!

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2015 Subaru WRX

SPORT PKG-ROOF-CAMERA-SUMMER AND WINTER RIMS!!!

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$15,999

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180,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8109367
  • VIN: JF1VA1D60F9829815

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 180,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

SPORT PKG-ROOF-CAMERA-SUMMER AND WINTER RIMS!!!
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Fog Lights
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
CD Player
Turbocharged
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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