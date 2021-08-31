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2015 Toyota Prius

115,000 KM

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$15,888

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Coliseum Auto Sales on Weston

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2015 Toyota Prius

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HYBRID **BACK UP CAMERA-NEW TIRES-NO ACCIDENTS**

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2015 Toyota Prius

HYBRID **BACK UP CAMERA-NEW TIRES-NO ACCIDENTS**

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Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$15,888

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115,000KM
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  • Listing ID: 7901697
  • Stock #: m21-358
  • VIN: JTDKN3DUXF1908760

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Gray
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Hybrid
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 115,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

HYBRID **BACK UP CAMERA-NEW TIRES-NO ACCIDENTS**
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Power Mirrors
Power Windows
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Keyless Entry
CD Player
Automatic Headlights
Wheel Locks
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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