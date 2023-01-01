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416-766-2277
2015 Toyota RAV4
LE **BRAND NEW BRAKES-TIRES-WATER PUMP-CERTIFIED**
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$17,999
+ taxes & licensing
- Listing ID: 10188795
- Stock #: W23-212
- VIN: 2T3ZFREVXFW182633
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # W23-212
- Mileage 107,000 KM
Vehicle Description
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