Menu
Account
Sign In
Back

2015 Toyota RAV4

107,000 KM

Details Description

$17,999

+ tax & licensing
Make it Yours
$17,999

+ taxes & licensing

Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

Contact Seller
2015 Toyota RAV4

2015 Toyota RAV4

LE **BRAND NEW BRAKES-TIRES-WATER PUMP-CERTIFIED**

Watch This Vehicle

2015 Toyota RAV4

LE **BRAND NEW BRAKES-TIRES-WATER PUMP-CERTIFIED**

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

  1. 10188795
  2. 10188795
  3. 10188795
  4. 10188795
  5. 10188795
  6. 10188795
  7. 10188795
  8. 10188795
  9. 10188795
  10. 10188795
  11. 10188795
  12. 10188795
  13. 10188795
  14. 10188795
  15. 10188795
  16. 10188795
  17. 10188795
Contact Seller

$17,999

+ taxes & licensing

Calculate Payments
Get Insurance Quotes
107,000KM
Used
  • Listing ID: 10188795
  • Stock #: W23-212
  • VIN: 2T3ZFREVXFW182633

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W23-212
  • Mileage 107,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST** **$0 DOWN....LOW INTEREST FINANCING APPROVALS**o.a.c.

#BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE? TRADE-IN SPECIAL! CARFAX VERIFIED!! **LE PACKAGE** ONLY 107,000KM!! FINISHED IN BRIGHT WHITE BLACK INTERIOR! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 2.5L 4 CYLINDER GAS SAVER! AUTOMATIC! FULL POWER OPTIONS!! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! CRUISE CONTROL! ***BRAND NEW BRAKES, TIRES, WATERPUMP AND SO MUCH MORE!***NICE, CLEAN & READY TO GO! TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING AVAILABLE FROM **8.88%**O.A.C! WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES! COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 23 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY! FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT.... COLISEUM AUTO SALES ON WESTON 301 WESTON ROAD TORONTO, ON M6N 3P1 4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7 CRV-ROGUE-X3-HIGHLANDER AVAILABLE.

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Coliseum Auto Sales on Weston

2015 Lexus RX 350 AW...
 89,000 KM
$24,990 + tax & lic
2006 Mercedes-Benz S...
 167,000 KM
$12,450 + tax & lic
2021 Lexus IS IS 300...
 32,000 KM
$41,990 + tax & lic

Email Coliseum Auto Sales on Weston

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

Call Dealer

416-766-XXXX

(click to show)

416-766-2277

Quick Links
Directions Website Inventory