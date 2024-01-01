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2015 Toyota RAV4

170,000 KM

Details Description Features

$13,777

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2015 Toyota RAV4

LE AWD-1 OWNER-NO ACCIDENTS-CERTIFIED-NEW BRAKES*

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Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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170,000KM
VIN 2t3bfrevxfw298190

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W24-238
  • Mileage 170,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED } 1 OWNER GOVERNMENT SUV!! ***NO ACCIDENTS*** CARFAX VERIFIED!! **FULL SERVICE RECORD**

**THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

**$0 DOWN...FINANCING APPROVALS**o.a.c.

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Interior

Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Driver Vanity Mirror
Floor mats
Rear Bench Seat

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Exterior

Daytime Running Lights
Automatic Headlights
Steel Wheels
Temporary spare tire

Media / Nav / Comm

CD Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Convenience

Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror

Windows

Rear Defrost

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat

Comfort

A/C
Adjustable Steering Wheel

Additional Features

Wheel Covers
Integrated Turn Signal Mirrors
MP3 Capability
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

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