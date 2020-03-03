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2015 Volkswagen Golf

COMFORTLINE

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2015 Volkswagen Golf

COMFORTLINE

Location

Great Car Inc.

383 Bering Ave., Toronto, ON M8Z 3B1

416-832-7087

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Sale Price

$10,885

+ taxes & licensing

  • 56,224KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4769883
  • VIN: 3VW217AU7FM067617
Exterior Colour
Blue
Interior Colour
Black
Body Style
Hatchback
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

AUTOMATIC, LOW KMS, NO ACCIDENTS, NEW BRAKES, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, HEATED SEATS, ALUMINUM RIMS, WELL MAINTAINED, LOW KMS, ONLY 56000 KMS!!, BLUETOOTH, RUNS JUST LIKE BRAND NEW, WELL MAINTAINED, RUNS GREAT,NO ADMIN FEE, NO CERTIFICATION FEE, CARFAX AVAILABLE ON EVERY VEHICLE, 

FINANCING AVAILABLE STARTING FROM % 4.99 % OAC, FOR GOOD OR BAD CREDIT, 

LUBRICO EXTENDED POWERTRAIN WARRANTY AVAILABLE UP TO 3 YEARS,

LOCATED AT 383 BERING AVENUE IN ETOBICOKE, TORONTO

PLEASE CALL OR SEND TEXT MESSAGE TO 416-832-7087 TO MAKE APPOINTMENT FOR TEST DRIVE 

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TAX (HST) AND LICENSING IS NOT INCLUDED IN THE PRICE, BUY WITH CONFIDENCE, 20 YEARS IN BUSINESS, 

ONTARIO REGISTERED DEALER, UCDA MEMBER SINCE 2002, 20 YEARS IN BUSINESS

ALL CARS CERTIFIED AT NO ADDITIONAL CHARGE OR HIDDEN FEE'S

 

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Passenger Seat
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Cargo shade
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
  • SiriusXM Radio
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • Lumbar Support
  • Rear Bench Seat
  • Driver Adjustable Lumbar
  • Passenger Adjustable Lumbar
  • Heated Front Seat(s)
Exterior
  • Alloy Wheels
  • Daytime Running Lights
  • Rear Spoiler
  • Aluminum Wheels
Warranty
  • Warranty Available
Trim
  • Leather Steering Wheel
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
  • Back-Up Camera
  • Turbocharged
  • Integrated Turn Signal Mirrors
  • Premium Synthetic Seats
  • Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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