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2015 Volkswagen Jetta

6,000 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

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Sedan TRENDLINE-AUTOMATIC-ONLY 6,000KM-1 OLD LADY OWNED!

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Sedan TRENDLINE-AUTOMATIC-ONLY 6,000KM-1 OLD LADY OWNED!

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Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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  • Listing ID: 6848708
  • Stock #: W20-447
  • VIN: 3VW2K7AJ7FM204672

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # W20-447
  • Mileage 6,000 KM

Vehicle Description

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Vehicle Features

Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Locks
Air Conditioning
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
tilt steering
Remote Trunk Release
Heated Seats
Front Wheel Drive
AM/FM Stereo
Bluetooth
Anti-Theft
Power Brakes
Anti-Lock Brakes (ABS)
DUAL AIRBAG
All Equipped
Fully loaded

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