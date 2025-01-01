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2016 Audi A4

170,000 KM

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2016 Audi A4

TECHNIK PLUS-S LINE-NAVIGATION-CAMERA-CERTIFIED

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Coliseum Auto Sales on Weston

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170,000KM

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Other
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # W22-68AA
  • Mileage 170,000 KM

Vehicle Description

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